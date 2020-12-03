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Бледанс оказалась вовлечена в скандал с наркотиками

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Эвелина Бледанс – успешная актриса и заботливая мать, чего не скажешь о ее сестре Диане. Родственница артистки уже давно связана с криминалом.

43-летняя сестра Эвелины Бледанс вновь предстала перед правоохранительными органами за наркотики. На днях полицейские, которые проводили рейд в Ялте, заметили подозрительную женщину в лесу. Она что-то искала в траве, потом пошла домой.

Позже стражи порядка появились в квартире Дианы и нашли у нее 5 свертков с наркотическими веществами: амфетамином и марихуаной. Пакетики были отправлены на экспертизу. Очевидно, будет возбуждено уголовное дело по 228 статье Уголовного кодекса. Эвелина пока никак не прокомментировала произошедшее.

Ранее сестру актрисы привлекали к ответственности за контрабанду запрещенных веществ. За это она провела в тюрьме почти два года. А в прошлом году Диану подозревали в угоне автомобиля.

У родственницы актрисы есть проблемы со здоровьем. Диана рассказывала о циррозе печени из-за гепатита. Она не раз просила прощения у Эвелины. Актриса не отреклась от сестры и помогала собрать средства на лечение.

Напомним, ранее Эвелина Бледанс поразила поклонников откровенным внешним видом. У актрисы едва не выскочила грудь из тесного наряда. Она удостоилась множества комплиментов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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