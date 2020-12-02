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Заснуть лицом в «Оливье» на этот Новый год получится не у каждого

Печать

К Новому году в России подорожают продукты. Так что на любимое многими праздничное блюдо придется раскошелиться. Стоимость самого простого рецепта "Оливье" изменится.

Стоимость самого простого рецепта салата "Оливье" в этом году подсчитали на кафедре финансов и цен Российского экономического университета им. Плеханова. По словам доцента Марии Долговой, такая тенденция связана с ростом цен на продукты по всей стране.

По сравнению с прошлым годом в 2020-м основные ингредиенты для самого простого рецепта салата "Оливье" взлетели в цене. Это колбаса, огурцы, зеленый горошек, яйца, зелень и майонез.

Цены на морковь и картофель увеличились на 23 и 19 процентов соответственно по сравнению с 2019-м годом. Колбаса подорожала на 2,9 процента, лук – на 2,2 процента. Все эти продукты входят в самый простой рецепт салата "Оливье".

Но не все так плохо, считает доцент. Из-за эпидемии коронавируса россиянам удастся сэкономить деньги. Вместо похода в рестораны и клубы они останутся дома, так что на организацию торжества уйдет меньше затрат. Соответственно, и продуктов можно будет покупать меньше.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в России продукты подорожали в три раза быстрее, чем в Евросоюзе. С января по октябрь продукты в российских магазинах возросли на 4,1 процента. В ЕС за тот же период продукты подорожали всего на два процента.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Нафига нам констатация фактов и весь этот "прорыв" в таком случае, если даже в советское время у людей была возможность на праздничный стол? Где обещанное благосостояние ради которого ротация кадров была и на что потратилось время, которого не было на "раскачку"? Что построили за почти 30 лет нового государства, которое не то, что Россией, но и Родиной назвать язык не поворачивается в большинстве случаев? Кто виновен и когда в полном составе во главе с главой и партией освободит место тем, кто справится?

Гость||

Наше примущество не оливье,и даже не цезарь с мимозой, а Путин Владимир Владимирович.

Имя: Гость
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