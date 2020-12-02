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Верховный суд разъяснил правомерность отказа в обслуживании в магазине посетителю без маски

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Каждый россиянин знает, что при посещении магазина необходимо надевать маску и перчатки. Но далеко не все следуют этим правилам, из-за чего возникают конфликты. Верховный суд разрешил один такой спор. Благодаря этому все встало на свои места.

Смоленский центр права и социологии подал иск в Верховный суд с требованием признать незаконной рекомендацию Министерства промышленности и торговли отказывать в обслуживании покупателям, которые явились в магазин без маски и перчаток. Инстанция отклонила претензию.

В решении суда отмечается, что в случае, если человек, пришедший в магазин, не желает надевать средства защиты, представитель организации может отказать в обслуживании. Также работник торговой точки в праве вызвать полицейских.

Но и у магазина есть обязательства. Например, представители организации должны не только сами надевать средства защиты, но и информировать посетителя о необходимости использования масок и перчаток.

Как сообщает RT, в Москве каждый день фиксируют порядка трех тысяч нарушений масочного режима. По данным пресс-службы МВД России, в стране с начала пандемии оштрафовали более одного миллиона жителей за нарушения ограничений по коронавирусу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

МВД России, в стране с начала пандемии оштрафовали более одного миллиона жителей
По какой статье?

Гость||

Человечество в 2020 году столкнулось с новым вызовом. Несмотря на информационные противоречия, дезинформацию и страх, все же сегодня в отношении вспышки COVID-19 мы знаем достаточно, чтобы занять позицию – научную, этическую, правовую, гражданскую, экономическую. На основании наблюдений и фактов, с учетом мнения сотен ученых – эпидемиологов, вирусологов, пульмонологов, патологоанатомов, врачей других специальностей, юристов, экономистов, социологов, психологов, специалистов по медиатеррору – мы, подписавшие эту Декларацию граждане разных стран, сообщаем свою волю о том, что не позволим под страхом ОРВИ отобрать наши права, не позволим разрушить мир, который мы строили для наших детей! И мы будем бороться за них!

Ради этого мы провозглашаем свое понимание ситуации, которое существенно отличается от позиции органов власти многих стран:

COVID-19 – это не тиф, не чума, не туляремия, не СПИД, не сибирская язва, не черная оспа, не желтая лихорадка и никакое другое особо опасное заболевание. В перечнях особо опасных заболеваний нет других ОРВИ. По данным ВОЗ сезонным гриппом болеет ежегодно миллиард человек в мире. COVID-19 за 10 месяцев «пандемии» заболели по официальным данным меньше 40 млн. человек.

Потеря от COVID-19 в один миллион человек (корректность этих причин смерти вызывает сомнение у многих ученых) для человечества за этот же период сопоставима с потерями от того же гриппа (650 тысяч в год) и пневмониями (около 3 млн. в год). Поэтому COVID-19 не может считаться реальной угрозой человечеству. Его нельзя сравнивать с чумой и т.п.

COVID-19 – это ОРВИ с некоторыми особенностями, которые есть у каждого ОРВИ. Проблемы с ним решаются обычными местными карантинными мероприятиями, когда эпидемические пороги превышаются. COVID-19 почти нигде в мире не превысил эпидемических порогов. Нынешнее определение «пандемии» (намеренно упрощенное ВОЗ в 2009 году) позволяет его применять к любому ОРВИ, что больше похоже на мошенничество со стороны ВОЗ. Не известно ни о каком коллективном решении ВОЗ о введении пандемии COVID-19, что требует пересмотра работы ВОЗ и суда над чиновниками, создавшими панику во всем мире.

Это не пандемия вируса – это пандемия паники – инфодемия (термин ВОЗ) на ПЦР-тестах и сезонных ОРВИ. ВОЗ, обязав кодировать COVID-19 в Международной классификации болезней Х-го пересмотра (МКБ-Х) только на основании тестов, исключила из процесса диагностики мнение врачей. И теперь на ложноположительных результатах тестов в сочетании с сезонными ОРВИ объявлена и поддерживается ложная пандемия. Становится неважно, какой вирус - такая пандемия может продолжаться вечно! Зараженные по тестам намеренно смешаны с заболевшими, но те, у кого выявлено тестом наличие вируса, совсем не обязательно больны (умышленно введенный, панический термин «бессимптомные носители» указывает как раз на отсутствие болезни у 80% людей даже при столкновении с вирусом - они не имеют клинических проявлений и не являются заразными), но общими цифрами «заболевших» пугают население и даже власти, и не называют обычную сезонную заболеваемость ОРВИ и гриппом. Если при любом другом ОРВИ устроить панику и принять такие же меры, как теперь, результаты будут такими же, но раньше таких мер не принималось. Они считались не нужными, и жизнь продолжалась!

Людей с подозрением на ОРВИ не свозили раньше массово в больницы, где в результате наплыва паникующих людей с ОРВИ (еще раз напомним, что гриппом в год болеет один миллиард человек), отсутствия сортировки и изоляции в этот раз были созданы реальные очаги заражений. Более того, множество пневмоний уже много лет лечатся дома, что существенно безопасней, чем в стационарах, поскольку дома нет повышения вирусной нагрузки, внутрибольничной инфекции и гипостатических эффектов, усиливающих пневмонию.

Изоляция людей во многих странах, вместо обычных местных карантинных мероприятий, привела не только к остановке экономики, разорению бизнеса и потере работы, но увеличила смертность от других причин, которая порой превышает смертность от COVID-19 в несколько раз. Выросли заболеваемость алкоголизмом, ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличилось число конфликтов и случаев домашнего насилия. Перевод школьников на дистанционные формы обучения уже привел к массовому ухудшению их зрения, осанки, ожирению, гиподинамии, сахарному диабету, психическим расстройствам, включая депрессии и суициды. Мы требуем оградить детей от факторов, ухудшающих их здоровье. Если нужен карантин, то, как и раньше, учиться в это время не обязательно.

Бизнес на болезнях (а не на здоровье), ставший основой деятельности ВОЗ и государственных органов власти уже и до этого, превратил пандемию в «золотое дно», сделав ее экономически выгодной. Всемирный банк выпустил несколько лет назад «пандемические облигации», что прямо указывает на управляемость происходящих событий, и тем самым создав круг лиц, заинтересованных в создании и раздувании паники! Миллиарды людей в этой ситуации стали источником дохода для крупных корпораций (производство и утилизация средств индивидуальной защиты, лекарств, вакцин; создание и внедрение платформ для удаленных способов работы и обучения; и т.д.). Государства стали зарабатывать на штрафах и сокращении социальных услуг. То есть болезни, пандемия - это "новая нефть" в мире! Но подобные подходы являются преступлениями против человечества, и должны быть беспощадно наказаны! Ведь речь идет о существовании паникеров, которые сознательно создают панику в своих интересах! В отношении таких людей – это всегда был уголовный приговор с конфискацией имущества! И мы должны добиться этих решений судов!

С НАМИ УЖЕ

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ЧЕЛОВЕК

Паника, а не ОРВИ, привела к перегрузке систем здравоохранения большинства стран и отказам в помощи людям с сотнями других заболеваний – даже с травмами, инсультами, инфарктами, онкологией, беременностью и т.д.

Маски могут вызывать и усиливать пневмонию, которую потом же ставят причиной смерти от COVID-19 – так разжигается паника и пандемия! Маски не только не защищают от ОРВИ, но и убивают! Это не только следует из увеличившегося числа случаев смертей в масках, освещенных в СМИ, и множества жалоб граждан на обмороки из-за масок, но и из рекомендаций ВОЗ. Фактически, ВОЗ рекомендовала маски только больным с клиническими проявлениями ОРВИ (которым правильно сидеть дома или быть в больнице) и их контактерам (врачи и близкие). Здоровым, к которым относятся и бессимптомные, - маска не нужна; больным с бронхо-легочными, сердечно-сосудистыми, аллергическими, психическими заболеваниями, детям – маска может быть опасна. И должна иметь противопоказания в инструкции. Наличие противопоказаний исключает обязательность ношения масок всеми гражданами. Маски могут быть лишь рекомендованы с разъяснением пользы и рисков. Нельзя требовать от других умереть в маске ради того, чтобы кто-то не заболел ОРВИ!

Практикуемый в ходе паники подбор терапии мог убить больше людей, чем вылечить. Такие препараты, как массово примененный по рекомендации ВОЗ гидроксихлорохин, который вызывает аритмию в обычной дозе, был применен в дозе, превышающей норму в два раза, и когда уже ВОЗ, видимо, испугавшись последствий, прекратила это исследование, препарат продолжает применяться в некоторых странах. Это могло быть одной из причин дополнительных смертей. От COVID-19 создаются лекарства по ускоренным процедурам с нарушением всех правил получения информации об эффективности и безопасности лекарств, для чего нет никаких оснований.

Массовых прививок от ОРВИ не существует. Причина – в их бессмысленности. Вирус ОРВИ мутирует так быстро, что вакцина не защищает, а может только навредить, особенно, если она скоропостижно сделана и не проверена не то что на здоровых людях в течение необходимого времени, но и на ослабленных и пожилых, которых как раз она призвана защитить (здоровым она не нужна вообще), и для которых она и представляет опасность. Отсюда непонятна надежда властей на прививку. В ситуации, когда очевидно, что COVID-19 не имеет особой опасности, никто не вправе принуждать людей к обязательной вакцинации, тем более, под угрозой штрафов или иных ограничений прав, включая перемещение между странами. В противном случае, в отношении каждого ОРВИ и гриппа должна выстраиваться аналогичная политика, но это невозможно.

Почти во всех странах врачи, даже с очень значимыми именами, отстранены от принятия решений по вопросам вспышки COVID-19. Нет никаких дискуссий – есть только удивление и возмущение ученых и ряда врачей принимаемыми мерами. Это наталкивает на мысль о том, что власти осуществляют борьбу не с вирусом, а с чем-то или кем-то другим, - например, с правами своих граждан, потому что колоссальный удар идет именно по правам, а не по вирусу.

СМИ нарушили каноны своей работы, не показывая альтернативных мнений. Фактически, они превратились в средства дезинформации и пропаганды паники! Социальные сети блокируют информацию и не дают тиражировать доводы, отличающиеся от мнения властей. Все это создает у людей чувство безысходности. СМИ должны нести ответственность за участие в раздувании паники и принести обществу извинения за дезинформацию!

Массово нарушены наши права на перемещение, на общение, на труд, на образование, на охрану здоровья от несвязанных с COVID-19 причин, а порой и право на жизнь. Общество оказалось разделенным на тех, кто поддерживает действия властей, и кто против – кто за маски, и кто против, кто за вакцинацию, а кто против. Конфликтов по этому поводу все больше. Фактически, используя нормы права об эпидемии, власти многих стран заморозили и нарушили все гражданские права. Отношения в обществе все больше похожи на тоталитарные с использованием фашистских способов управления.

Меры социальной разобщенности не позволяют нам видеть улыбки любимых людей, детей, красоту и мимику друг друга, нам не позволяют ощущать запахи и нормально дышать, мы лишены возможности влюбляться и продолжать свой род, подавляющая часть людей оказались в депрессии, напуганными, демотивированными, будущее мира вдруг перестало иметь смысл практически для всех людей, нас лишили будущего.

Однако мы не намерены жить в страхе перед людьми, пугающими нас ОРВИ, и не намерены отдать наши права и будущее в угоду чьим-то фантазиям и страхам.

Гость||

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Гость||

Общий страх объединяет. Стадом легко управлять, когда оно боится.

Имя: Гость
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