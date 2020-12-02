Верховный суд разъяснил правомерность отказа в обслуживании в магазине посетителю без маски

02.12.2020 | 13:33

Каждый россиянин знает, что при посещении магазина необходимо надевать маску и перчатки. Но далеко не все следуют этим правилам, из-за чего возникают конфликты. Верховный суд разрешил один такой спор. Благодаря этому все встало на свои места.

Смоленский центр права и социологии подал иск в Верховный суд с требованием признать незаконной рекомендацию Министерства промышленности и торговли отказывать в обслуживании покупателям, которые явились в магазин без маски и перчаток. Инстанция отклонила претензию.

В решении суда отмечается, что в случае, если человек, пришедший в магазин, не желает надевать средства защиты, представитель организации может отказать в обслуживании. Также работник торговой точки в праве вызвать полицейских.

Но и у магазина есть обязательства. Например, представители организации должны не только сами надевать средства защиты, но и информировать посетителя о необходимости использования масок и перчаток.

Как сообщает RT, в Москве каждый день фиксируют порядка трех тысяч нарушений масочного режима. По данным пресс-службы МВД России, в стране с начала пандемии оштрафовали более одного миллиона жителей за нарушения ограничений по коронавирусу.