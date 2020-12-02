Ученые зафиксировали преждевременное старение у переболевших COVID-19

02.12.2020 | 16:31

Специалисты выявили преждевременное старение организма даже у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова в интервью РИА "Новости" сообщила неутешительные итоги исследований, которые проводила группа ученых.

"Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы - уже в 40", - сообщила Баранова изучив опубликованные в ноябре данные.

О серьезном ударе коронавируса по организму говорят практически все специалисты. От COVID-19 страдают не только легкие, но и сосуды, мозг, сердце и другие органы человека. У многих переболевших фиксируют проблемы с памятью и иные серьезные нарушения мозговой деятельности.

Заявление Барановой не стало открытием. Ранее ученые уже высказывали мнение, что коронавирус фактически приближает старость, забирая ресурсы у организма.

Тем временем глава лаборатории в НМИЦ кардиологии Минздрава РФ, директор Национального общества по изучению атеросклероза Игорь Сергиенко призвал не торопиться с выводами о преждевременном старении после COVID-19.

"По теме долгосрочного влияния коронавируса на организм человека с точки зрения старения слишком мало серьезных научных исследований", - заявил он ТАСС.