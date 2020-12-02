Сетевое издание|18+|Среда|2 дек 2020|09:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

С 1 января 2021 года россияне лишатся части льгот

Печать

В 2020 году из-за пандемии коронавируса россияне могли рассчитывать на повышенные пособия, воспользоваться специальными программами в банке, а также освободиться от штрафов и пени, в случае задолженности по услугам ЖКХ. Также жители страны имели право получить многие льготы по упрощенному порядку оформления документов.

С наступлением 2021-го нужно снова привыкать к новым правилам, а также вспомнить старые. Например, с нового года перестает существовать временный порядок регистрации неработающих граждан. То же самое касается упрощенного получения выплат по безработице.

Кроме того, с 1 января перестают действовать особые правила признания семей нуждающимися, а граждан – малоимущими. Та же участь постигла выплаты по больничному за полный месяц, которые не могли быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Родителям стоит знать, что теперь при назначении пособий доходы всех членов семьи учитываются. Речь идет не только о заработной плате, но и о других денежных поступлениях (с аренды жилья, получение социальных выплат или наследства). Согласно правилам, вступающих в силу с 2021 года, некоторые семьи больше не смогут рассчитывать на денежную помощь от государства.

До 1 января неплательщикам следует погасить долги за услуги ЖКХ. В противном случае с этого месяца им придется снова переплачивать – снова будут взыскиваться пени и штрафы. Что касается заемщиков, то для них тоже прекращаются некоторые послабления, пишет LIFE.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте