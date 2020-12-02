«Позволит нам сохранить ситуацию»: у россиян забирают Новый год

02.12.2020 | 05:34

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с жестким заявлением.

По сообщению издания "Интерфакс", Попова на заседании Координационного совета при правительстве высказала мнение, что россиян следует ограничить в предновогодних и новогодних мероприятиях.

Ее предложение касается тех регионов, где сохраняется напряженная обстановка в связи с распространением коронавирусной инфекцией и остаются высокие темпы прироста заболеваемости.

Попова считает, что нужно применять дополнительные ограничительные меры и неукоснительно их исполнять. Ведь декабрь и предновогодние дни являются периодом "как всегда более интенсивного общения людей".

В настоящий момент специалисты Роспотребнадзора готовят специальные методические рекомендации о том, как провести празднование Нового года. Пока в ведомстве призывают отказаться от поездок и путешествий из-за высокого риска заразиться.

"И мне очень хочется надеяться, что грамотное проведение праздников и праздничных дней после новогоднего праздника и соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить ее, и сохранить жизни и здоровье населения", - заявила Попова.