«Он угасал»: друг Джигарханян рассказал о последних днях великого актера

02.12.2020 | 09:56

14 ноября 2020 года на 86-ом году жизни скончался Армен Борисович Джигарханян. Известно, что болел он достаточно давно: сахарный диабет, проблемы с сердцем и почками. Однако ни у близких, ни у поклонников все это до сих пор не укладывается в голове.

Друг великого артиста Никита Симонян рассказал, что уже на юбилее в начале октября "было видно, что он угасал". Он был "немногословен": либо не хотел говорить, либо просто не мог, потому что было очень тяжело. Симонян рассказал, что врачи уговаривали его не встречаться с большим количеством людей из-за состояния и пандемии. "Но он решил. Фактически он пришел прощаться. С театром, труппой, зрителями, со всеми. Мне кажется, он уже понимал и предчувствовал", – считает Никита Симонян.

Друг Армена Джигарханяна также рассказал, что после праздника несколько раз звонил и интересовался его здоровьем, но актеру было нехорошо. Известно, что за жизнь боролись до последнего, и умер он в шесть часов утра.

Никита Симонян считает, что "эта стерва Виталина способствовала тому, что он раньше времени ушел". Он утверждает, что артист не знал, как быть с тем, что их развод обсуждают все.

Также он упомянул, что, как великий, он заслуживает Новодевичьего кладбища. Однако лежать рядом с покойной дочерью на Ваганьковском – это его желание. "Это была его вечная боль", – уверен Симонян.

Напомним, Елена Джигарханян грезила о том, чтобы пойти по стопам легендарного папы. Однако она ушла из жизни в двадцать три года, отравившись угарным газом. До самого последнего дня около Армена Джигарханяна стояла ее фотография.