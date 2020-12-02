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Объяснен феномен кресла-качалки

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Американским ученым удалось раскрыть секрет кресла-качалки.

Над особым свойством этого предмета мебели долгое время бились лучшие умы из Центра синоптической биологии Университета Томаса Джефферсона в Пенсильвании.

В результате продолжительного эксперимента исследователям удалось понять природу укачивания, которое вызывает сонливость.

В качестве подопытных выступали не люди, а плодовые мушки дрозофилы. При помощи стимуляции ученые смогли наблюдать за механизмами индукции сна.

Исследователям удалось выяснить, что незначительная вибрация вызывает сонливость даже у насекомых. Американские ученые пришли к выводу, что мухи в таких условиях начинают лучше спать и хуже реагировать на свет. Благодаря этому они сделали вывод, что укачивание помогает накапливать сон "впрок".

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