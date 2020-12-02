Как губернатор Путину про зарплаты рассказывал, а президент не поверил

02.12.2020 | 12:02

У президента России Владимира Путина возник спор с губернатором Тюменской области Александром Моором о зарплатах в регионе. Экономист оценил дискуссию двух сторон.

У российского президента Владимира Путина и губернатора Тюменской области Александра Моора возник спор на экономическую тему. По словам главы государства, из-за пандемии коронавируса доходы россиян упали. Моор же заявил, что заплаты жителей региона выросли на один процент.

Кто из политиков в данной дискуссии оказался прав? По мнению экономиста Георгия Остапковича, обе точки зрения имеют право на существование.

Дело в том, что в профессиональной среде используются разные методики подсчета зарплат. Если судить на федеральном масштабе, средний показатель говорит о том, что зарплаты россиян действительно снижаются из-за COVID – именно об этом и говорит Путин.

При этом Моор также сообщил достоверную информацию. Доходы жителей разных регионов могут в значительной степени отличаться. Что касается Тюменской области, то в нефтяном регионе дела обстоят куда лучше, чем в некоторых областях, подчеркнул Стапкович.

Таким образом, нельзя сказать, что прав кто-то один. Предмета спора в данном случае попросту нет, резюмировал экономист.

Ранее президент России отчитал губернатора Нижегородской области, напоминает URA.ru. Путин рассказал, что в регион стабильно выделяются деньги из федерального бюджета, но демографическая ситуация там по-прежнему оставляет желать лучшего.