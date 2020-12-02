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Фото Алины Кабаевой после слухов о родах удивило народ

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Поклонники тоскуют по Алине Кабаевой. Им приходится обсуждать архивные снимки гимнастки и лишь догадываться, чем она занимается в настоящее время.

Алина Кабаева не ведет свой инстаграм-аккаунт и в последнее время не появляется на публике. Говорят, гимнастка скрылась от общественности из-за беременности, но это всего лишь слухи. Несмотря на исчезновение, Кабаева остается одной из популярных личностей в России.

Кроме новостей о рождении второго ребенка, в Сети нет никакой новой информации об Алине. Видимо, поэтому журналисты неожиданно начали обозревать старые снимки спортсменки. Например, накануне многие издания обсудили фотографию, на которой Кабаева запечатлена в шубе из натурального меха.

Авторы обратили внимание, что гимнастка не следует трендам. Мол, в последнее время в моде искусственный мех. Также журналисты высказались насчет непродуманного образа Алины, которая, надев дорогую шубу, отказалась от головного убора и аксессуаров.

Стоит отметить, что в одном из интервью Кабаева признавалась, что не следит за модой, поскольку считает ее недолговечной, и старается одеваться достаточно просто. У олимпийской чемпионки собственное чувство стиля, которое, по ее мнению, остается на долгие годы.

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Источник — dni.ru
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