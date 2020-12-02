Фигуру Этуша оценили в 50 миллионов

02.12.2020 | 18:23

6 мая 2022 года исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося актера и педагога Владимира Этуша. К этому времени на пересечении Спиридоньевского переулка и улицы Спиридоновка, где и жил артист, должен появиться памятник ему. Проект будущего грандиозного монумента сейчас обсуждается общественностью.

Комиссия по монументальному искусству Московской городской Думы сообщила, что "финансирование работ по созданию памятника, включая художественно-архитектурное и рабочее проектирование, разработку проектно-сметной документации, изготовление монумента в долговечных материалах, производство строительных работ по возведению объекта и проведение церемонии берет на себя религиозная организация ортодоксального иудаизма – Московская Марьинорощинская Еврейская община".

Дело в том, что Этуш – чистокровный еврей. Его отец – Абрам Шахнович Этуш – до Октябрьской революции был коммивояжером, в годы НЭПа – владельцем небольшого галантерейного цеха. Мать – Раиса Годиевна Шмульян – работала кассиром в фотоателье.

На подобное изваяние, как говорят эксперты, сегодня надо собрать не менее 50 миллионов рублей. Примерно столько обойдется бюджету и памятник Иосифу Кобзону, который в ближайшее время должен появиться в Оружейном переулке столицы. Открытый в 2017 году в том же районе, на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц, памятник оружейнику Михаилу Калашникову стоил 35 миллионов.

У бедной вдовы Этуша таких больших денег, конечно, нет. Хотя половину стоимости мемориальной доски на доме Владимира Абрамовича, которую открыли осенью, она оплатила самостоятельно. Поэтому очень кстати оказалось предложение столичных евреев взять на себя оплату памятнику своему знаменитому сыну.

Сегодня вдова актера Елена Этуш бьется за то, чтобы памятник все-таки появился. У себя в социальных сетях она активно призывает слать письма, делать репосты и всячески поддерживать установку в городе этого монумента.