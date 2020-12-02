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Борис Корчевников познакомился с братом и сестрой и расстроился

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Борис Корчевников рассказал о своей семье. Теперь общественность знает не только о родителях телеведущего, но и о других его родственниках.

Борис Корчевников редко говорит о своей личной жизни. Лишь в эфире шоу "Судьба человека" телеведущий раскрывает некоторые подробности, касающиеся его семьи. Например, недавно поклонники узнали, что у журналиста есть сводная сестра.

О существовании родственницы Борис узнал незадолго до смерти отца. Сводная сестра старше генерального директора телеканала "Спас" на 12 лет. Она не пошла по стопам родителя, который посвятил жизнь театру. Женщина работает в начальной школе.

Также у телеведущего есть двоюродный брат Евгений. Их знакомство состоялось четыре года назад. Корчевников сразу увидел в молодом человеке родственную душу. По словам журналиста, у него и Евгения очень много общего. В первую очередь, они схожи характерами.

Во время съемок шоу "Судьба человека" Борис Корчевников выразил сожаление, что потратил время впустую и не познакомился с родственниками раньше. Телеведущий поинтересовался у гостя программы, почему дети от разных браков зачастую не поддерживают связь друг с другом. По мнению журналиста, такие люди считаются одной семьей.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

потратил время впустую
читая это.

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