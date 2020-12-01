Вдвое больше: журналистам стала доступна закрытая статистика по COVID-19

01.12.2020 | 04:00

По появившимся в Сети данным, с 31 марта по 22 ноября 2020 года включительно в России на койках, выделенных для коронавирусных больных, умерли 74 866 пациентов.

Информацию опубликовало издание "Медиазона", журналисты которого утверждают, что в их распоряжении имеются pdf и xlsx файлы с шаблонными названиями "Оперативный мониторинг готовности региональных систем здравоохранения к госпитализации больных пневмонией" и датами с 31 марта по 22 ноября 2020 года.

В размещенном на сайте материале указывается, что "Медиазона" получила информацию от анонимного пользователя Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения.

"Данные Минздрава, с одной стороны, не учитывают тех, кто умер от COVID-19 в неспециализированных больницах или не был госпитализирован, с другой — учитывают людей, которые умерли на коронавирусных койках не от COVID-19", - указано в статье.

По сообщению издания, Минздрав никогда не публиковал эти данные, а власти с помощью собранной статистики оценивали реальную ситуацию в конкретных субъектах РФ. Якобы президент Владимир Путин поручал своим полпредам следить за этой информацией и еженедельно отчитываться перед ним.

Официальную статистику умерших от коронавируса в стране ведет Роспотребнадзор. На период с апреля по ноябрь на сайте "Стопкоронавирус.рф" указано 36 516 жертв коронавирусной инфекции в России, что вдвое меньше той цифры, которую публикуют журналисты "Медиазоны".

Росстат же разместил иную статистику. Согласно данным ведомства, с апреля по сентябрь включительно от COVID-19 умерло 55,6 тысячи человек, а за тот же период в ИЦК указана 41,3 тысячи жертв в коронавирусных больницах.