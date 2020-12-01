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В ВОЗ не дают прогнозов, не верят в иммунитет и призвали смириться с коронавирусом

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Сроки окончания пандемии неизвестны, это не вопрос ближайших месяцев, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По словам чиновницы, происходящее похоже на марафон. "Чтобы это был вопрос каких-то нескольких месяцев - нет, но мы должны идти к этому", - сообщила Вуйнович в интервью ТАСС.

По мнению представителя ВОЗ, людям стоит свыкнуться с мыслью, что коронавирус останется с нами навсегда. "Вирус находится в популяции, он не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы". Вуйнович считает, что людям нужно научиться жить с коронавирусом, "а не позволять ему управлять нашей жизнью".

Чиновница отметила, что существенный сдвиг в ситуации с коронавирусом может быть возможен только в том случае, когда будет сформирован достаточный иммунитет с помощью вакцины. Хотя медикам до сих пор не ясно, насколько устойчив иммунный ответ организма человека к коронавирусу.

Вуйнович отказалась делать какие-либо прогнозы по поводу начала третьей волны коронавируса. Представитель ВОЗ сообщила, что для сначала надо справиться с текущей волной. Кроме того, чиновница опасается новых факторов, которые способны изменить ситуацию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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