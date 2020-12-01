Совфед: в декабре части пенсионеров начислят две пенсии

01.12.2020 | 08:06

Часть российских пенсионеров в декабре 2020 года сможет рассчитывать сразу на две пенсии.

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, это станет возможно из-за грядущих новогодних праздников.

«На протяжении многих лет действует практика, которая предусматривает досрочную выплату январских пенсий некоторым пенсионерам», — сказала сенатор в интервью «Парламентской газете».

На дополнительную выплату могут рассчитывать те граждане, которые получают пенсию через почтовые отделения в период с 1 по 3 число включительно. Сенатор сообщила, что им придут деньги в конце декабря.

«Сумма придет полностью — за весь январь», — заявила Бибикова. А уже начиная с 4 января 2021 года все почтовые отделения страны будут работать в привычном режиме.

Ранее сенатор сообщала, что власти России в 2021 году планируют проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на 6,3 процента, что почти в полтора раза превысит инфляцию.

Таким образом в среднем пенсия увеличится на одну тысячу рублей, подчеркнула сенатор. Кроме того, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Их повысят с 1 февраля следующего года - размер индексации будет определяться исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. К настоящему моменту он составляет 3,8 процента.