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Соприкосновение с тупым предметом: по делу Легкоступовой назначена экспертиза

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В обстоятельствах трагической смерти Валентины Легкоступовой много загадочного и странного. Сегодня следственные органы продолжают расследование. Пока же дочь певицы Анэтта Бриль поделилась своей версией случившегося.

Анэтта вспоминает, что когда в августе мать перестала отвечать на звонки, решила поехать к ней. Картина открылась страшная. "Окна были зашторены, повсюду валялись разбитые бутылки, полотенца со следами крови, – вспоминает дочь исполнительницы. – Сейчас это все на экспертизе – выясняется, чья была кровь. Абсолютно точно, что находившиеся в квартире люди потеряли понятие дня и ночи".

Уже в больнице, куда дочь увезла звезду, выяснилось, что у Валентины – сложнейшая черепно-мозговая травма, обширная гематома. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи Легкоступовой, рассказал, что когда тело певицы выдавали родным, то в справке были указаны многочисленные телесные повреждения, с которыми та поступила в Городскую больницу №13.

Это закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, острая субдуральная гематома левых лобной, теменной и затылочной долей, гематомы в теменной области справа, туловища, конечностей. "Даже было сломано ребро", – шокировал Жорин.

Уже установлена причина смерти артистки – "черепно-мозговая травма в результате соприкосновения с тупым предметом". Что это за предмет – еще предстоит выяснить. Но Анэтта полагает, что ее мать могла быть зверски убита завернутой в полотенце тяжелой гантелей, которую нашли в квартире Валентины. Сегодня именно этот предмет рассматривается как возможное орудие преступления. Так ли это – выяснит экспертиза. А заодно и установит виновника.

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Источник — dni.ru
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