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Поступят позднее: в ПФР рассказали об ограничении в выдаче пенсии

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Часть пенсионеров может не получить выплаты после Нового года. Без пенсии в России останутся те, кто не оформил для поступления денег карту платежной системы "Мир".

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), 31 декабря – окончательный срок, к которому россияне, получающие пенсию на карту, должны быть переведены банками на использование карты "Мир". Условие касается граждан, которые начали получать соцвыплату до 1 июля 2017 года, сообщили в ПФР.

Те, кто получает средства с более позднего срока, и так подключены к системе "Мир". Если к моменту начисления выплаты ПФР не будет иметь информации об оформленной карте этой платежной системы, перевод пенсии не будет выполнен.

При этом в ПФР отметили, что деньги не "сгорят" даже в случае, если нужная карта не была оформлена. Если россиянин оформит карту позже, то все средства поступят позднее.

Ранее наши соотечественники рассказали, какую пенсию в России хотели бы получать. Большинство граждан говорит о суммах до 50 тысяч рублей в месяц, но некоторым хотелось бы получать от государства 100 тысяч ежемесячно.

Напомним, пенсионеров в России проверят на дополнительные доходы. Кроме того, согласно нововведениям, если человек не приходит за выплатой шесть месяцев – деньги временно перестанут ему поступать. Подобная мера коснется инвалидов, не прошедших переосвидетельствование.

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Источник — dni.ru
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