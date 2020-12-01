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Опубликованная переписка Легкоступовой пролила свет на ее отношения с Фирсовым

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В обстоятельствах смерти Валентины Легкоступовой до сих пор присутствует множество странных нюансов. Близкие и друзья певицы хотят узнать правду о том роковом дне, а главным подозреваемым считают последнего избранника исполнительницы Юрия Фирсова.

После того, как певица впала в кому, все ее вещи передали дочери Анетте. Помимо документов и денег, врачи передали мобильный телефон Валентины Легкоступовой. Так, дочь звезды выяснила, когда и как Валентина познакомилась с Юрием, найдя первые сообщения от него. Фирсов практически сразу рассказал, что женат, однако соврал, что они с супругой давно не сожители, и их встречи случаются исключительно "ради каких-то технических моментов".

Как выяснилось, Легкоступова не хотела быть любовницей и предложила мужчине развестись. Подобное предложение вызвало у Юрия Фирсова неконтролируемую злость: он записал несколько голосовых сообщений, в которых ругался матом на артистку. "Я глупый лох, развелся на твою провокацию. Уже спланировал все наше проживание. Хоть где, главное вместе", – писал он.

Также дочь Валентины Легкоступовой выяснила, что Юрий постоянно предлагал возлюбленной алкогольные напитки. Певица говорила, что ей хорошо и чай пить, не принимала его предложения. Однако даже это не все манипуляции, проделанные Юрием Фирсовым.

Ему нравилось издеваться над избранницей, он хотел вызывать у нее постоянные эмоции. Для супруга певицы было нормальным присылать ей фотографии красивых женщин, говоря о том, что они работают с ним. Иногда фото были обнаженными. "Понял, ревнуешь. А зря. Хотя ревнуй, держи себя в тонусе", – отвечал Юрий на ее реакции.

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Источник — dni.ru
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