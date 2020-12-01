Минтруд выделил более 1,5 трлн рублей на поддержку семей с детьми

01.12.2020 | 06:20

В понедельник, 30 ноября, в Министерстве труда и социального развития РФ сообщили о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми.

В 2020 году более 1,5 трлн рублей из федерального бюджета было направлено на помощь россиянам, заявил министр труда Антон Котяков.

По его словам, почти 600 млрд рублей из выделенных средств семьи получили как дополнительные выплаты в связи с пандемией коронавируса, в период введения в стране серьезных ограничительных мер.

Еще 58 000 семей, имеющих двух и более детей, в 2020 году смогли оформить льготную ипотеку со сниженной ставкой в рамках национального проекта "Демография". Причем выгодные условия сохраняются для россиян на весь срок кредитования.

Ранее Котяков анонсировал меры поддержки родителей. По его словам, со следующего года получение выплат семьям с детьми упростят. Глава ведомства сообщил, что уже в первом полугодии все матери начнут получать информацию о мерах поддержки государства при регистрации рождения ребенка. А сами данные о выплатах семьям с детьми будут приходить в автоматическом режиме.