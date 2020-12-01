Сетевое издание|18+|Вторник|1 дек 2020|07:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Минтруд выделил более 1,5 трлн рублей на поддержку семей с детьми

Печать

В понедельник, 30 ноября, в Министерстве труда и социального развития РФ сообщили о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми.

В 2020 году более 1,5 трлн рублей из федерального бюджета было направлено на помощь россиянам, заявил министр труда Антон Котяков.

По его словам, почти 600 млрд рублей из выделенных средств семьи получили как дополнительные выплаты в связи с пандемией коронавируса, в период введения в стране серьезных ограничительных мер.

Еще 58 000 семей, имеющих двух и более детей, в 2020 году смогли оформить льготную ипотеку со сниженной ставкой в рамках национального проекта "Демография". Причем выгодные условия сохраняются для россиян на весь срок кредитования.

Ранее Котяков анонсировал меры поддержки родителей. По его словам, со следующего года получение выплат семьям с детьми упростят. Глава ведомства сообщил, что уже в первом полугодии все матери начнут получать информацию о мерах поддержки государства при регистрации рождения ребенка. А сами данные о выплатах семьям с детьми будут приходить в автоматическом режиме.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте