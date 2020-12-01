Сетевое издание|18+|Вторник|1 дек 2020|06:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Министр труда и соцзащиты анонсировал меры поддержки семей с детьми

Печать

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков высказался о мерах поддержки родителей в России. По его словам, со следующего года получение выплат семьям с детьми упростят.

Глава ведомства сообщил, что уже в первом полугодии все матери начнут получать информацию о мерах поддержки государства при регистрации рождения ребенка. Антон Котяков отметил, что данные о выплатах семьям с детьми будут приходить в автоматическом режиме.

Со второго полугодия в России начнет работать единый центр, сотрудники которого будут персонально консультировать всех родителей. Постепенно все меры социальной поддержки переведут в онлайн-формат. Чтобы получить выплаты, семьям с детьми больше не нужно будет предоставлять справки.

Этим летом в связи с пандемией коронавируса правительство страны назначило единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до шестнадцати лет. Родители получили по десять тысяч рублей на каждого ребенка. Заявление на выплаты россияне подавали на сайте госуслуг.

Отметим, что на этом помощь родителям может не закончиться. В Госдуме предложили ввести разовые выплаты малоимущим многодетным семьям перед Новым годом. С инициативой выступил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Бедные россияне могут получить до десяти тысяч рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте