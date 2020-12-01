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Леди Началова: повзрослевшая дочь стала копией мамы

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В первый день зимы Вера Алдонина, единственная дочь певицы Юлии Началовой, отмечает день рождения. Мать ныне покойной певицы рассказала о переменах в жизни 14-летней внучки.

По закону в 14 лет все граждане стране получают документ, удостоверяющий личность в России. "С особым трепетом и волнением ждем первый паспорт!" – говорит бабушка Веры Таисия Началова.

С 14 лет жизнь красавицы Верочки заметно изменится. С этого возраста подросток получает право распоряжаться своим имуществом и деньгами, устраиваться на работу, получать первые водительские права. Может на официальном уровне, без участия опекунов, обращаться в судебные инстанции для защиты своих интересов. Имеет право выбирать место жительства и может вступать в брак (в некоторых регионах). Но с этого же возраста начинается уголовная ответственность.

Надо заметить, что повзрослевшая Вера Алдонина превратилась в роскошную леди. Люди с удовольствием отмечают это в восторженных комментариях. "Такая красотка выросла", "Мамина копия", "Само очарование", "Королева красоты!", – умиляется народ.

Напомним, что единственная дочь у Началовой родилась во втором браке. 1 июня 2006 года Юлия вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина. Верочка появилась на свет 1 декабря того же года. Ее крестная мать – певица Лариса Долина, а крестный отец – футболист Ролан Гусев. В декабре 2011 года супруги объявили об официальном разводе, но сохранили добрые отношения.

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Источник — dni.ru
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