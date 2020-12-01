Клебо дезертир

01.12.2020 | 09:13

Именитый норвежский лыжник решил прекратить вступление на Кубке мира.

Его можно любить или ненавидеть, но равнодушным он точно не оставит никого. Лучший норвежский лыжник последних лет Йоханнес Клебо выступил с сенсационным заявлением.

В понедельник, 30 ноября, Клебо отказался ехать на этапы в Давосе и Дрездене в декабре. Предварительно он должен вернуться на лыжню только 1 января на «Тур де Ски». Основная версия спортсмена - пандемия.

«Мы не знаем, каковы долгосрочные последствия заражения вирусом. Но это вирус, который поражает легкие. Поэтому я не хочу рисковать, когда моя четкая цель — чемпионат мира, — заявил норвежец в интервью изданию NRK. — Я считаю, что путешествовать между странами сейчас совершенно неправильно. Это предполагает контакт со многими людьми. Я не собираюсь подвергать себя лишнему риску. Я принимаю последствия и отказываюсь от стартов в этот раз. Мне кажется, что лыжные гонки и соревнования не так важны по сравнению с пандемией, которая сейчас бушует по всему миру. Каждый должен внести свой вклад и делать то, что он считает правильным. Для меня правильно это».

«Я придерживаюсь этого мнения уже давно. Все началось с финала Кубка мира прошлого сезона. Неопределенность усилилась еще во время нашего пребывания в Руке. Перед поездкой ситуация казалась безопаснее, чем оказалась в Финляндии», — добавил Клебо.

Спортсмен удачно выступил на этапе в финской Руке. Он стал первым в двух дистанционных гонках и завоевал серебро в спринте. Йоханнес стал первым в общем зачете Кубка мира, а затем решил приостановить свое участие в соревнованиях. Пока временно.

Хотя еще неделю назад Клебо разрабатывал маршрут, как ему добраться до Швейцарии на автомобиле, чтобы избежать массового скопления людей. Примеру лидера может последовать и вся сборная Норвегии. И тогда Кубок мира однозначно потеряет статус. Ведь надо же кого-нибудь обгонять Большунову и компании.

Некоторые спортсмены и специалисты возмущены. Многие уверены, что дело вовсе не в коронавирусе. Ведь если в Швейцарии сейчас вспышка, то в Германии вполне благополучная ситуация. Своими действиями Клебо подрывает необходимость в международных стартах, которые сейчас очень сложно провести.

Организаторы соблюдают все меры безопасности, тратят на это деньги. Причем соревнования проходят без зрителей, а значит отсекается значительная часть дохода. Клебо уменьшает аудиторию лыжных гонок и создает сомнительную рекламу FIS.