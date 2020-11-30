Российские банки начнут отказывать подозрительным клиентам

30.11.2020 | 06:31

В Центральном банке Российской Федерации разъяснили принцип работы нового механизма "светофора" для подозрительных клиентов.

В Государственную думу уже внесен законопроект, который был разработан специалистами ЦБ и профильным комитетом нижней палаты парламента. В случае принятия документа, все юридические лица и индивидуальные предприниматели будут отнесены Банком России к трем группам риска.

Клиенты получат свой статус согласно вовлеченности в сомнительные операции: высокий, средний или низкий. Согласно присвоенному статусу, банки будут работать с юрлицами и ИП по принципу светофора.

Клиенты высокого риска (красная зона) - получат отказ в проведении любых операций и открытии счета. Средний риск (желтая зона) - могут столкнуться с отказом при наличии подозрений в отмывании денег, а вот для клиентов из зеленой зоны будут открыты все возможности.

Причем финансовые учреждения обяжут сообщать клиентам об их статусе, который будут определять специалисты Банка России и Росфинмониторинга. "Для внесения компании в стоп-лист ЦБ будет использовать не только данные банков, но и налоговой и таможенной служб, а также правоохранителей", - подчеркнули в ЦБ РФ.

У новой системы уже есть название - "Платформа ЗСК" ("Знай своего клиента" - основное требование к банкам со стороны антиотмывочного законодательства). Юрлица и ИП смогут оспорить свой статус в межведомственной комиссии при ЦБ, равно как и банк, сможет побороться за права своего клиента.