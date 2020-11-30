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Решившая построить загородный дом Марина Девятова лишилась квартиры

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Марина Девятова с мужем после рождения дочери Ульяны решили перебраться за город. Исполнительница народных песен продала небольшую квартиру в Москве.

Звездная пара жила в двушке, но с появлением наследницы супруги поняли, что им необходимо пространство побольше. Марина Девятова рассказала журналистам, что сначала они решили переехать в загородный съемный дом, а потом принялись за строительство собственного.

Артистка отметила, что им с мужем загородная жизнь понравилась, но возведение своего жилья оказалось удовольствием не из дешевых. Всем тем, кто тоже намерен перебраться за город, певица советует сначала попробовать арендовать жилье.

Пожив в загородном доме, Марина Девятова с мужем поняли все подводные камни и нюансы, которые нужно учитывать. Звезда призналась, что строительство дома обходится настолько дорого, что ей в итоге пришлось продать квартиру в Москве, так как из-за пандемии коронавируса у артистов почти нет доходов.

Напомним, Марина Девятова сейчас счастливо замужем за бизнесменом Алексеем Пигуренко. Они познакомились десять лет назад, однако на тот момент оба были несвободны. Мало кто знает, что тогда певица встречалась с прославленным фигуристом Евгением Плющенко. Они сдружились в 2007 году на церемонии выбора столицы зимних Олимпийских игр. В то время Евгений Плющенко был послом сочинской олимпийской заявки, а Марина Девятова восемь раз на бис спела "Катюшу".

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Источник — dni.ru
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Гость||

ПолезноеРешившая построить загородный дом Марина Девятова лишилась квартиры

ЭТО КТО????????

Гость||

Продать и лишиться квартиры это разные вещи. Дурнализды, такие дурнализды

Имя: Гость
Комментарий:

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