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Полина Гагарина замахнулась на оперу

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Полина Гагарина продемонстрировала силу голоса и сделала внезапное заявление. Поп-дива объявила, что ей пора становиться оперной певицей.

Многие россияне считают Полину Гагарину обладательницей благозвучного и хорошо поставленного вокала. Свой карьерный путь на поприще певицы она начала с проекта "Фабрика звёзд-2", где одержала победу. В 2015 году артистка выступила на конкурсе "Евровидение" и с успехом завоевала серебро. В настоящее время певица продолжает заниматься музыкой и является членом жюри в шестом сезоне проекта "Голос".

Совсем Недавно Полина Гагарина опубликовала в инстаграм-истории видео из закулисья зрительного зала. В кадре поп-дива распевается и показывает возможности своего голоса. После вокального исполнения фразы "Что день грядущий нам готовит?" из оперы "Евгений Онегин" звезда обратилась к подписчикам. "Как думаете, может быть, в оперу мне? Ну что, уже пора!", – заявила знаменитость.

Во время записи инстаграм-истории певица была в приподнятом настроении. Она весело двигалась на камеру и даже напрягала мускулы, чтобы показать результаты спортивных тренировок.

Поклонники всерьез восприняли заявление поп-дивы о смене музыкального пути. Они верят, что у Полины Гагариной получится стать прекрасной оперной певицей, невзирая на все обстоятельства, если она будет по-настоящему хотеть этого.

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Источник — dni.ru
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