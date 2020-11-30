Орбакайте и Пугачева проявили чувства под редким семейным фото

30.11.2020 | 10:19

Известно, что Примадонна была замужем четыре раза. Ее первый брак случился достаточно рано: дива влюбилась в артиста цирка Миколаса Орбакаса. Он стал отцом Кристины Орбакайте.

Вчера вечером, как и все дети, дочь артистки решила поздравить ее с Днем матери. Она порадовала своих поклонников их совместным фото из архива: маленькая Кристина с длинными волосами и совсем молодая красавица Алла Борисовна. "Мама, мамочка, мамуля!" – подписала она публикацию, "Доченька моя", – ответила в комментариях звезда. Также ностальгический пост не оставил равнодушными и других звезд отечественного шоу-бизнеса. Его оценил супруг Аллы Борисовны Максим Галкин, актриса Алика Смехова, певица Анита Цой, Игорь Николаев и многие другие.

Напомним, после рождения дочери Алла Пугачева несколько месяцев занималась только ей. Однако потом поняла: нужно возвращаться на сцену и стала часто уезжать на репетиции и гастроли.

Пара официально подала на развод через четыре года совместной жизни, но Орбакас был хорошим отцом и никогда не забывал про дочь, всячески поддерживая ее.

Кристина Орбакайте пошла по стопам матери. Уже в раннем детстве все поняли, что девочка – артистка. Она успевала и учиться в английской школе, и петь, и играть на фортепиано, и заниматься балетом. Впервые талант Кристины мир увидел в фильме "Чучело", где юная Орбакайте сыграла главную роль. Ей было всего одиннадцать лет.