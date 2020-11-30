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«Никто не знал»: режиссер рассказал, что скрывал от коллег Клюев

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Звезда сериала "Воронины", народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября 2020 года. Несмотря на тяжелый недуг, актер готовился к важной роли. Осенью он мог появиться на театральной сцене в образе Рузвельта.

Театральный режиссер Андрей Житинкин рассказал, что Борис Клюев сразу согласился на роль Франклина Рузвельта в спектакле о Ялтинской конференции 1945 года. Он был похож на американского президента не только внешне, но и манерами.

Артист был весьма органичен в этом образе, поэтому режиссер с нетерпением ждал момента, когда постановку можно будет представить публике. Клюев посещал репетиции. При этом актер старался скрывать, что чувствует себя неважно. Иногда в гримерке его ждала медсестра, чтобы сделать укол. "Об этом никто в театре не знал", – отметил Житинкин.

Премьера спектакля должна была состояться в мае этого года, но из-за пандемии коронавируса планы изменились. В первый день осени Клюев неожиданно скончался, поэтому пришлось искать замену. В спектакле, который показали осенью, появился Владимир Носик.

Напомним, ранее актеры "Ворониных" показывали кадры со съемок последней сцены сериала. Так знаменитости вспомнили дни, когда они вместе работали с Борисом Клюевым. Тогда Екатерина Волкова, Юлия Куварзина и другие артисты не смогли сдержать слез.

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Источник — dni.ru
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