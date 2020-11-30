Сетевое издание|18+|Понедельник|30 ноя 2020|14:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Корчевников рассказал о знакомстве с женщиной, жизнь которой спасло стихотворение

Печать

Борис Корчевников с 2017 года является генеральным директором и генеральным продюсером первого общественного православного телеканала "Спас". Ведущий почитает православные каноны и живет по христиански. Вот и в День матери в угоду своей профессиональной деятельности он поднял тему запрета абортов, которую пропагандирует РПЦ.

Борис Корчевников прочел трогательное стихотворение, с помощью которого в СССР старались предостеречь женщин от абортов.

Ведущий поведал о личном примере, когда данное стихотворение смогло спасти жизнь человеку. Однажды беременная женщина пришла делать аборт. На двери кабинета врача она увидела стихотворение Дмитрия Кедрина "Ели он будет Моцарт", пишет Пятый канал. Эти строки остановили ее.

"Познакомился с женщиной, которая родилась благодаря этому стихотворению", – написал Борис Корчевников в своем "Инстаграм".

"Так, значит, сын не увидит, как флаг над Советом вьется?// Как в школе Первого мая ребята пляшут гурьбой?// Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт,// Этот не живший мальчик, вытравленный тобой?" – говорится в тексте стихотворения.

Подписчики Бориса Корчевникова признались, что стихотворение пронзительное и очень трогательное. Оно задело их до глубины души. "Сильный стих и прочитан с душой"; "Как трогательно, до слез… Проняло…" – написали фолловеры.

Как известно, 37-летний Борис Корчевников ни разу не состоял в браке. Ранее он объяснил, почему до сих пор не женился.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

нам он ни в один х...не длулся

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте