Корчевников рассказал о знакомстве с женщиной, жизнь которой спасло стихотворение

30.11.2020 | 14:13

Борис Корчевников с 2017 года является генеральным директором и генеральным продюсером первого общественного православного телеканала "Спас". Ведущий почитает православные каноны и живет по христиански. Вот и в День матери в угоду своей профессиональной деятельности он поднял тему запрета абортов, которую пропагандирует РПЦ.

Борис Корчевников прочел трогательное стихотворение, с помощью которого в СССР старались предостеречь женщин от абортов.

Ведущий поведал о личном примере, когда данное стихотворение смогло спасти жизнь человеку. Однажды беременная женщина пришла делать аборт. На двери кабинета врача она увидела стихотворение Дмитрия Кедрина "Ели он будет Моцарт", пишет Пятый канал. Эти строки остановили ее.

"Познакомился с женщиной, которая родилась благодаря этому стихотворению", – написал Борис Корчевников в своем "Инстаграм".

"Так, значит, сын не увидит, как флаг над Советом вьется?// Как в школе Первого мая ребята пляшут гурьбой?// Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт,// Этот не живший мальчик, вытравленный тобой?" – говорится в тексте стихотворения.

Подписчики Бориса Корчевникова признались, что стихотворение пронзительное и очень трогательное. Оно задело их до глубины души. "Сильный стих и прочитан с душой"; "Как трогательно, до слез… Проняло…" – написали фолловеры.

Как известно, 37-летний Борис Корчевников ни разу не состоял в браке. Ранее он объяснил, почему до сих пор не женился.