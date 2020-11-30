До 27 000 рублей: в Минтруде рассказали о ежемесячном пособии для молодых отцов

30.11.2020 | 05:30

В министерстве труда разъяснили ситуацию с выплатой ежемесячного пособия на ребенка до достижения им полутора лет.

Как пояснили в ведомстве, уйти в декрет может не только мама ребенка, но и его отец, бабушка, дедушка, иное лицо из числа родственников или опекун - люди, которые фактически осуществляют уход за малышом.

В том случае, если в семье принято решение, что осуществлять уход за ребенком будет именно отец, за ним также сохраняется место работы. Действуют и остальные правила, которые указаны в законодательных актах.

Отпуск по уходу за ребенком будет засчитан в трудовой стаж отца. Мужчина сможет рассчитывать и на положенные от государства выплаты. Пособие он будет получать до достижения ребенком полутора лет.

Его размер зависит от заработной платы отца. Минимальная сумма пособия по уходу за ребенком в 2020 году составляет 6 752 рубля ежемесячно. Максимальная - не может превышать 27 984 рубля. Пособие по уходу за ребенком равно среднему заработку за два предыдущих календарных года. При этом он не должен превышать за каждый год предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС: в 2018 году – 815 000 рублей, в 2019 году – 865 000 рублей.

Находясь в отпуске по уходу за ребенком отцы могут продолжать трудовую деятельность, но с ограничениями. Работать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.​