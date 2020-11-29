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В ВОЗ обратили на странности пандемии: «болеют четыре страны»

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После очередного заявления специалистов ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - прим. редакции), все больше людей начнет верить в конспирологическую версию происхождения коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание на странность, о которой уже давно перешептывались многие посетители различных интернет-форумов. По мнению некоторых людей, коронавирус имеет не природное происхождение, а является детищем секретной лаборатории. Они считают, что COVID-19 - бактериологическое оружие, которое призвано сократить население некоторых стран, так как вирус действует выборочно.

Министр иностранных дел Эфиопии, а по совместительству генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, фактически подтвердил часть гипотезы верящих в заговор. Он заявил, что случаи коронавируса распределяются по миру очень неравномерно.

По словам чиновника, практически 50 процентов от всех официально зарегистрированных заражений COVID-19 выявлены всего в четырех странах: Соединенных Штатах Америки, Индии, Бразилии и России.

Руководитель ВОЗ привел и другой любопытный факт. Всего на 10 стран приходится 70 процентов всех смертельных случаев. Гебрейесус назвал США, Бразилию, Индию, Мексику, Британию, Италию, Францию, Иран, Испанию и Россию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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