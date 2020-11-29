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Стало известно о теплых чувствах Миронова и Заворотнюк

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Евгений Миронов мастерски разбивал женские сердца и всегда пользовался популярностью у противоположного пола. В прошлом ему приписывали страстный роман с Анастасией Заворотнюк. Теплые отношения с привлекательной коллегой стали частью биографии артиста.

Вокруг личной жизни Евгения Миронова ходило множество слухов. Когда талантливый и выдающийся актер полюбился публике, люди начали выяснять, кому на самом деле принадлежит его сердце. В список его "невест" попали многие публичные личности.

Среди них были Алена Бабенко, Анна Чиповская, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд и другие известные артистки. Отдельное внимание поклонники актера уделяли и всеми любимой Анастасии Заворотнюк. В сценической паре с ней Евгений Миронов расцветал на глазах.

Артист сблизился с очаровательной брюнеткой, благодаря Школе-студии МХАТ. Бдительные фанаты актера были уверены, что его тесная связь с Анастасией Заворотнюк носит романтический характер и имеет сексуальный подтекст. Однако Евгений и Анастасия отрицали наличие романа, убеждая окружающих, что испытывают друг к другу теплые дружеские чувства. Миронов всячески содействовал карьерному росту близкой напарницы и она была ему очень за это признательна.

На праздновании дня рождения Евгения Миронова Анастасия Заворотнюк встретила будущего мужа Олафа Шварцкопфа. В результате последствий этого судьбоносного знакомства слухи об интимных отношениях артистки с Евгением Мироновым перестали распространяться.

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Источник — dni.ru
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