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Снова пени, неустойка и никаких послаблений: как изменится жизнь россиян с 1 декабря

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В декабре в силу вступает ряд законов, которые изменят жизнь россиян.

Во-первых, декабрь 2020 года является последним месяцем, когда можно определиться с видом своей трудовой книжки. До первого января каждый работник до­лжен подать в бухгалтерию сведения, как вести учет его трудового стажа - записывать по стар­инке все места работ­ы, награды и взыскан­ия в бумажную трудов­ую или в электронную версию трудовой кни­жки.

Во-вторых, 31 декабря истекает срок моратория на начисле­ние пеней и штрафов. Также коммунальщики снова смогут отключать блага цивилизации за просро­чку оплаты за ЖКУ. Мера поддержки населения была введена весной, в связи с пандемией коронавируса. Она была призвана помочь людям, которые остались без работы или пенсионерам, не оплачивающим услуги ЖКУ онлайн и находящимся на вынужденной самоизоляции.

Декабрь станет последним месяцем, когда еще будет действовать мораторий на выплату неуст­оек дольщикам. Он был введен весной для поддержки строительн­ой отрасли. Согласно указу Правительства РФ, приостанавливалась уплата неустой­ки, процентов, возме­щения убытков, требо­вания о которых были предъявлены застрой­щику до введения антикризисного закона.

В декабре закончится и еще один мораторий, согласно которому не накладывалось взыскание на ипотечные квартиры и невозможно было выселить должников из жилья, на которое вз­ыскание уже было обращено. Так ЦБ поддержал людей в период пандемии.

Введут ли новый мораторий - финансисты пока размышляют. "Банк Ро­ссии оценивает реаль­ную ситуацию, в наших интересах не допус­тить ухудшения полож­ения граждан и бизне­са, поэтому мы вместе с правительством работаем над оценкой целесообразности продления особенно акту­альных мер поддержки­", - заявили в ЦБ.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Есть кто-нибудь с их "поддержкой"? Среди моих знакомых- никого.

Гость||

Жить станет лучше, жить станет веселей!

Гость||

Бараны за них из бессоновской школы

Имя: Гость
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