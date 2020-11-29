Снова пени, неустойка и никаких послаблений: как изменится жизнь россиян с 1 декабря

В декабре в силу вступает ряд законов, которые изменят жизнь россиян.
Во-первых, декабрь 2020 года является последним месяцем, когда можно определиться с видом своей трудовой книжки. До первого января каждый работник должен подать в бухгалтерию сведения, как вести учет его трудового стажа - записывать по старинке все места работы, награды и взыскания в бумажную трудовую или в электронную версию трудовой книжки.
Во-вторых, 31 декабря истекает срок моратория на начисление пеней и штрафов. Также коммунальщики снова смогут отключать блага цивилизации за просрочку оплаты за ЖКУ. Мера поддержки населения была введена весной, в связи с пандемией коронавируса. Она была призвана помочь людям, которые остались без работы или пенсионерам, не оплачивающим услуги ЖКУ онлайн и находящимся на вынужденной самоизоляции.
Декабрь станет последним месяцем, когда еще будет действовать мораторий на выплату неустоек дольщикам. Он был введен весной для поддержки строительной отрасли. Согласно указу Правительства РФ, приостанавливалась уплата неустойки, процентов, возмещения убытков, требования о которых были предъявлены застройщику до введения антикризисного закона.
В декабре закончится и еще один мораторий, согласно которому не накладывалось взыскание на ипотечные квартиры и невозможно было выселить должников из жилья, на которое взыскание уже было обращено. Так ЦБ поддержал людей в период пандемии.
Введут ли новый мораторий - финансисты пока размышляют. "Банк России оценивает реальную ситуацию, в наших интересах не допустить ухудшения положения граждан и бизнеса, поэтому мы вместе с правительством работаем над оценкой целесообразности продления особенно актуальных мер поддержки", - заявили в ЦБ.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Есть кто-нибудь с их "поддержкой"? Среди моих знакомых- никого.