Шизофрения ближе, чем кажется: выявлена причина провоцирующая заболевание

29.11.2020 | 06:29

Ученым удалось обнаружить причину, из-за которой может развиться шизофрения. Как сообщает издание Nature Neuroscience, слишком активный иммунитет матери может спровоцировать появление серьезного заболевания у ребенка.

Шизофрения — эндогенное полиморфное психическое расстройство, характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Наиболее частыми проявлениями болезни являются слуховые псевдогаллюцинации, параноидный или фантастический бред либо дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной социальной дисфункции и нарушения работоспособности.

Ученые из медицинского колледжа города Нью-Йорка смогли установить связь между иммунитетом беременной и повреждениями мозга у плода, которые в дальнейшем давали старт развитию серьезного психического заболевания.

По мнению исследователей, микроглия - резидентные макрофаги центральной нервной системы, в нормальных условиях являются своеобразной спасательной системой организма. Они помогают бороться с инфекциями.

Но при слишком сильной иммунной реакции беременной, макрофаги могут переусердствовать и нанести повреждения мозгу плода. А это с большой долей вероятности приведет к появлению различных заболеваний, в том числе и шизофрении, у родившегося ребенка.