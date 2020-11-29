Шизофрения ближе, чем кажется: выявлена причина провоцирующая заболевание

Ученым удалось обнаружить причину, из-за которой может развиться шизофрения. Как сообщает издание Nature Neuroscience, слишком активный иммунитет матери может спровоцировать появление серьезного заболевания у ребенка.
Шизофрения — эндогенное полиморфное психическое расстройство, характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Наиболее частыми проявлениями болезни являются слуховые псевдогаллюцинации, параноидный или фантастический бред либо дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной социальной дисфункции и нарушения работоспособности.
Ученые из медицинского колледжа города Нью-Йорка смогли установить связь между иммунитетом беременной и повреждениями мозга у плода, которые в дальнейшем давали старт развитию серьезного психического заболевания.
По мнению исследователей, микроглия - резидентные макрофаги центральной нервной системы, в нормальных условиях являются своеобразной спасательной системой организма. Они помогают бороться с инфекциями.
Но при слишком сильной иммунной реакции беременной, макрофаги могут переусердствовать и нанести повреждения мозгу плода. А это с большой долей вероятности приведет к появлению различных заболеваний, в том числе и шизофрении, у родившегося ребенка.
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