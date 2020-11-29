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Больной чихнул на купюру: ученые проверили теорию и удивились

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Исследователи поставили под сомнение ранее озвученные утверждения о выживаемости коронавируса на бумажных банкнотах.

В октябре в СМИ появилась информация, что коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, а на монетах - не менее трёх часов, сообщали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что исследование проводили специалисты Новосибирского центра «Вектор», который был создан для научного и практического обеспечения противодействия глобальным инфекционным угрозам.

Британские ученые провели собственное исследование по заказу Центрального банка Англии. Специалисты выяснили, что риск заразиться COVID-19 через наличные крайне низок.

Для получения достоверного результата британские ученые решили проверить теорию, а что будет, если больной чихнет на купюру. Для этого они в лаборатории нанесли на бумажную банкноту огромную дозу вируса, равную той, что выделяется при чихании.

Эксперимент показал, что максимальная концентрация вируса сохраняется на купюре лишь в течение часа. Дальнейшие развитие событий удивило ученых. Уже через 6 часов концентрация составляет всего 5%.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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