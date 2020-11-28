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Россияне не хотят лицезреть Меладзе

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Валерий Меладзе стал для россиян самой нежелательной персоной на "голубых огоньках". Музыкант воспринял провокационную информацию с недоверием и недоумением.

Совсем недавно "Федеральное агентство новостей" провело исследование для определения антирейтинга артистов, которых народ совсем не хочет видеть на телеэкранах в новогоднюю ночь.

Первое место в перечне самых невостребованных знаменитостей занял возмущенный коронавирусными запретами Валерий Меладзе. Мужчина не смог промолчать в ответ на информацию том, что он достиг дна на пути к карьерному росту.

Артист уверен – в антирейтинг вошли те звезды, которые могли с легкостью попасть в список самых желаемых для россиян знаменитостей на "голубых огоньках". Смысл по его мнению в том, что артисты в обозначенном перечне звезд очень популярны и у всех на слуху. "Многое зависит от того, на чем они основывались и насколько это объективно", – выразился Меладзе об авторах антирейтинга.

Напомним, что, кроме Валерия Меладзе, в перечне невостребованных артистов оказались Ольга Бузова, Моргенштерн, Филипп Киркоров, Николай Басков и Алла Пугачева. Журналисты "Федерального агенства новостей" не сообщили о том, по каком принципу отбирали артистов в антирейтинг. При этом Валерий Меладзе не высказал сомнений в отношении авторитета издания, которое сделало его номером один в списке самых нежелательных знаменитостей для создания атмосферы праздника.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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