Раскрыта загадка странных отметин на телах посетивших Бермудский треугольник

28.11.2020 | 18:32

Австралийским ученым наконец-то удалось раскрыть загадку странных отметин, которые часто встречались на телах людей исчезнувших в районе Бермудского треугольника, а затем найденных.

Специалисты проанализировали все случаи и пришли к твердому убеждению, что причиной неглубоких отметин на телах погибших стали действия хищников.

Ученые считают, что людей атаковали бразильские светящиеся акулы. Это виду присущ окрас коричневого цвета, брюхо покрывают излучающие свет фотофоры, а вокруг горла и области жабр имеется тёмный «ошейник». В среднем они достигают длины 42—56 см.

Существа обитают на глубине до 3700 метров, нападают стаями и встречаются достаточно редко, поскольку они предпочитают открытый океан и практически никогда не плавают около берегов. Бразильская светящаяся акула широко распространена в тропических водах и тёплых умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океана.

Как известно, на месте Бермудского треугольника располагается Пуэрториканский желоб, глубиной более 9 000 метров. По всей видимости, светящиеся акулы поднимаются с глубины 3 000 метров и атакуют своих жертв, которые оказались в воде.

Строение морды и зубов позволяет акуле выкусывать куски мяса. Ранее именно такие отметины фиксировались на телах жертв катастроф.

Происшествия в Бермудском треугольнике происходят регулярно. В этой части Саргассова моря пропадают суда и самолеты. Специалисты связывают это с сильным электромагнитным излучением.