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Причина пандемии COVID-19 оказалась до банального простой

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Пока лучшие умы человечества бьются над созданием вакцины от коронавируса, один из немецких вирусологов высказал мнение о причинах возникновения пандемии.

Вирусолог Александр Кекуле считает, что необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории практически всех стран мира, стала возможна из-за мутации вируса.

По мнению немецкого специалиста, произошло это не в Китае, а гораздо позже - в Италии.

По словам Кекуле, примерно 99% зараженных сталкиваются со штаммом SARS-CoV-2, который стал особо заразным после мутации. Изменения в S-белке вируса изначально были отмечены на севере Италии, после чего инфекция распространилась по всей Европе и другим странам, сообщает Росбалт.

Специалист добавил, что на его взгляд, причиной мутации могла стать беспечность итальянских властей и общественности, цитирует немца телеканал ZDF. Именно в Италии начался необратимый процесс и вирус адаптировавшись к человеческому организму стал еще опаснее.

За последние сутки в Италии за сутки выявлено около 28 000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 перевалило за 1 500 000 человек. Всего скончались 52 850 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалист добавил, что на его взгляд, причиной мутации могла стать беспечность итальянских властей и общественности,

Вроде как немец, а такую пургу несет. Настоящий истинный немец этого б не допустил. Вирус мутировал и без лаборатории, только благодаря безолаберности общественности. Это конечно научно доказывает феномен мутации. Дайте ему Нобелевскую премию.

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