Отмена новогодних праздников для детей нанесет серьезный вред их здоровью

28.11.2020 | 07:44

В ближайшие дни станет известно, в каком формате пройдут новогодние праздники у взрослых и детей.

Точно известно пока одно. Продолжается рост числа инфицированных коронавирусом. В ряде регионов России уже введены достаточно жесткие ограничительные меры.

Вполне возможно, что будут запрещены и все праздничные мероприятия. Специалисты отмечают, что взрослые еще могут перенести отсутствие новогодних гуляний, а вот с детьми ситуация сложнее.

Врач-педиатр Евгений Тимаков считает, что отмена массовых мероприятий - елок, спектаклей и представлений - несет серьезную угрозу здоровью детей.

По мнению специалиста, школы, кружки и секции формируют эмоциональный фон у ребенка. Их отмена может сказаться на потенциале детей. В частности, они не смогут принимать самостоятельные решения и разносторонне смотреть на мир.

Тимаков считает, что региональные власти ни в коем случае не должны лишать детвору праздника. Статистика показывает, что ребятишки легче переносят коронавирусную инфекцию, а вот отсутствие положительных эмоций может негативно сказаться на иммунитете детского организма.