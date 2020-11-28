Сетевое издание|18+|Суббота|28 ноя 2020|08:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Отмена новогодних праздников для детей нанесет серьезный вред их здоровью

Печать

В ближайшие дни станет известно, в каком формате пройдут новогодние праздники у взрослых и детей.

Точно известно пока одно. Продолжается рост числа инфицированных коронавирусом. В ряде регионов России уже введены достаточно жесткие ограничительные меры.

Вполне возможно, что будут запрещены и все праздничные мероприятия. Специалисты отмечают, что взрослые еще могут перенести отсутствие новогодних гуляний, а вот с детьми ситуация сложнее.

Врач-педиатр Евгений Тимаков считает, что отмена массовых мероприятий - елок, спектаклей и представлений - несет серьезную угрозу здоровью детей.

По мнению специалиста, школы, кружки и секции формируют эмоциональный фон у ребенка. Их отмена может сказаться на потенциале детей. В частности, они не смогут принимать самостоятельные решения и разносторонне смотреть на мир.

Тимаков считает, что региональные власти ни в коем случае не должны лишать детвору праздника. Статистика показывает, что ребятишки легче переносят коронавирусную инфекцию, а вот отсутствие положительных эмоций может негативно сказаться на иммунитете детского организма.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте