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Несогласная с волей Путина Собчак не готова расставаться с бриллиантами

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Ксения Собчак пожаловалась на повышение НДФЛ до 15%. Ведущая призналась, что ей не хочется расставаться со своими деньгами.

Не так давно российская телеведущая Ксения Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе среди всех пользователей "Инстаграма". Один пост звезды может принести ей несколько миллионов рублей, а годовой доход теледивы оценивают в полтора миллиона долларов.

Стоит отметить, что это далеко не основной доход Ксении. Помимо прочего, знаменитость ведет успешный ютуб-канал, а также программу на федеральном канале.

Было бы опрометчиво утверждать, что Собчак оказалась у разбитого корыта в разгар пандемии коронавируса. Однако Ксения Анатольевна выразила недовольство тем, что теперь ей придется отдавать больше денег государству.

В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" знаменитость опубликовала пост о том, что российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц. Собчак отметила, что он составит 650 тысяч рублей. Кроме того, ей не нравится тот факт, что доходы свыше пяти миллионов рублей будут облагаться налогом в 15%.

Звезда признала, что для многих людей это нововведение будет означаться лишь то, что они не досчитаются денег на покупку бриллиантов. Что касается самой Собчак, то ей не хочется расставаться со своими финансами, как и всем людям.

Ксения Анатольевна усомнилась в том, что собранные государством средства действительно пойдут больным детям, как было декларировано. Ведущая выразила желание узнать, на какие нужны будут отправлены ее денежные средства. "Как будут развиваться события вновь – покажет Путин", – резюмировала она.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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