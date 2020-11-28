Названы ошибки в воспитании, которые превратят вашего ребенка в монстра

28.11.2020 | 08:47

Каждый родитель сам выбирает методы воспитания своего ребенка, но зачастую допускает ошибки, которые в дальнейшем влияют на формировании личности и психики. Получив травмы в юном возрасте, человек может никогда от них не избавиться. Чтобы ваш ребенок рос здоровым и счастливым, важно не совершать грубых ошибок. Вот несколько из них.

Рукоприкладство. Многие помнят отцовский ремень, а некоторые всерьез думают, что подобное наказание помогает скорректировать поведение ребенка, но на самом деле, ни к чему хорошему это не приводит. Ему будет труднее идти с вами на контакт и рассказывать горькую правду о неудачах, которые потерпит. Возможно, о каких-то происшествиях вы будете узнавать не от него.

Категорически нельзя пугать ребенка, вселять в него чувство страха. Дело в том, что дети очень восприимчивы. То, что вам покажется шуткой, может стать для них самым большим кошмаром. Например, не стоит говорить малышу о бабайках, что скрываются в темноте или под кроватью, чтобы заставить его поскорее залезть под одеяло и не высовываться до утра. Страх будет преследовать чадо долгое время, или вообще всю жизнь.

Нельзя ругать ребенка при посторонних. Дети зависят от общественного мнения сильнее, чем взрослые. Опозоренное дитя станет стыдиться выходить на публику, из-за этого появится жуткая неуверенность в себе. А вас, скорее всего, он будет воспринимать не только как родителя, но и как человека, который может ему навредить.

Сравнивать с другими. «Из третьего подъезда Антошка такой трудолюбивый, не то что ты». Нельзя хвалить чужого ребенка, при этом унижая собственного. Важно поддерживать в нем адекватную самооценку.

Гиперопека. Она тоже может навредить детям, сделать их несамостоятельными и эгоистичными. Когда мама начинает выполнять домашние дела за ребенка, он начинает чувствовать, что так должны поступать все. Но в реальном мире никто никому ничего не должен. В итоге ребенок просто окажется не готов к взрослой жизни.

Не обращать внимания на достижения. Некоторые родители принимают хорошие отметки в дневнике ребенка как что-то само собой разумеющееся. Однако детям важно слышать похвалу, ведь чаще они стараются именно для получения ее от мам и пап.

Не сдерживать обещания. Например, в обмен на пустую тарелку каши, вы обещаете поездку на природу, но на самом деле не планируете никуда ехать. Когда в очередной раз ребенок обожжется, он начнет и сам давать такие же обещания.

В конце хочется сказать, что самое важное - это показывать детям свою любовь, говорить о ней. Ребенок, знающий, что его любят, будет чувствовать себя счастливым и желанным. Такому человеку будет легче справляться с неудачами и препятствиями, встречающимися на пути.