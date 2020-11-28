Сетевое издание|18+|Суббота|28 ноя 2020|15:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Назван преемник Романа Виктюка

Печать

Кончина прославленного режиссера Романа Виктюка нанесла серьезный удар не только членам его семьи, но и бывшим коллегам. Теперь творческий коллектив должен решить, кто же займет должность художественного руководителя.

По словам близких Романа Виктюка, возможным приемником является Дмитрий Бозин. Поговаривают, что кандидатура актера устраивает труппу и всех сотрудников театра.

Обновленный состав намерен передать письмо в Департамент культуры Москвы. Позже представители учреждения выступят с окончательным решением. Известно, что главный кандидат, претендующий на почетное место Романа Виктюка, родился в 1972 году в нынешнем Бишкеке.

Артист театра был почетным студентом Павла Хомского в ГИТИСе. После выпуска Бозин служил в "Сатириконе". Несмотря на то, что уже во времена учебы он успел попасть под крыло Виктюка, только в приличном возрасте актер смог завоевать признание маэстро.

По сей день будущий худрук считает Романа Григорьевича своим главным учителем. Сам же Дмитрий отмечает, что всегда разделал жизненные позиции режиссера. Потенциальный руководитель обладает тонким вкусом и чувствует эстетику театрального дела.

Стоит отметить, что Бозин был любимчиком Виктюка. 48-летнего артиста часто приглашали на главные роли во всех спектаклях покойного педагога. Плюс ко всему, Роман Григорьевич лично обращался за помощью к актеру и приобщал его к режиссерскому искусству.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бозин был любимчиком Виктюка. 48-летнего артиста часто приглашали на главные роли во всех спектаклях покойного педагога. Плюс ко всему, Роман Григорьевич лично обращался за помощью к актеру и приобщал его к режиссерскому искусству.
шалунишки

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте