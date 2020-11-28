Назван преемник Романа Виктюка

28.11.2020 | 14:10

Кончина прославленного режиссера Романа Виктюка нанесла серьезный удар не только членам его семьи, но и бывшим коллегам. Теперь творческий коллектив должен решить, кто же займет должность художественного руководителя.

По словам близких Романа Виктюка, возможным приемником является Дмитрий Бозин. Поговаривают, что кандидатура актера устраивает труппу и всех сотрудников театра.

Обновленный состав намерен передать письмо в Департамент культуры Москвы. Позже представители учреждения выступят с окончательным решением. Известно, что главный кандидат, претендующий на почетное место Романа Виктюка, родился в 1972 году в нынешнем Бишкеке.

Артист театра был почетным студентом Павла Хомского в ГИТИСе. После выпуска Бозин служил в "Сатириконе". Несмотря на то, что уже во времена учебы он успел попасть под крыло Виктюка, только в приличном возрасте актер смог завоевать признание маэстро.

По сей день будущий худрук считает Романа Григорьевича своим главным учителем. Сам же Дмитрий отмечает, что всегда разделал жизненные позиции режиссера. Потенциальный руководитель обладает тонким вкусом и чувствует эстетику театрального дела.

Стоит отметить, что Бозин был любимчиком Виктюка. 48-летнего артиста часто приглашали на главные роли во всех спектаклях покойного педагога. Плюс ко всему, Роман Григорьевич лично обращался за помощью к актеру и приобщал его к режиссерскому искусству.