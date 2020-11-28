«Дюна» не будет прежней: Наталья Сенчукова сообщила о невосполнимой утрате

28.11.2020 | 05:56

Наталья Сенчукова сообщила поклонникам о смерти участника группы "Дюна". Певица назвала трагическое событие невосполнимой утратой.

Группа "Дюна" существует с 1987 года. В начале 90-х к коллективу присоединился клавишник Андрей Апухтин, который получил прозвище "Толстый". Сегодня стало известно, что музыкант скончался, а значит, коллектив уже не станет прежним.

Супруга Виктора Рыбина Наталья Сенчукова, которая иногда выступает вместе с группой, опубликовала снимок Апухтина в своем инстаграм-аккаунте. Она призналась, что не может найти подходящих слов, чтобы выразить утрату. "Ушел из жизни замечательный человек", – выдавила из себя певица.

Поклонники выразили соболезнования остальным членам коллектива и родным музыканта. Один из подписчиков Сенчуковой поинтересовался, что стало причиной смерти Апухтина. "Нет, это не коронавирус", – опровергла певица домыслы пользователей Сети. При этом она не стала раскрывать подробности.

Напомним, недавно народ раскритиковал Наталью Сенчукову и Виктора Рыбина за вечеринку в разгар пандемии. Певица отметила 50-летие с размахом, пригласив гостей в плавучий ресторан. Звездная чета, которая ранее жаловалась на безденежье, потратила на банкет 200 тысяч рублей.