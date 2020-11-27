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В Госдуме решили не давать россиянам повышенную пенсию

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Государственная дума вслед за правительством РФ не поддержала инициативу.

В четверг, 26 ноября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании рекомендовал нижней палате отклонить законопроекты депутатов ЛДПР и "Справедливой России".

Парламентарии из этих двух фракций вышли к коллегам с инициативой, которая предусматривала введение повышенной фиксированной выплаты к пенсии гражданам старше 75 лет.

Депутаты предлагали добавить гражданам 4 982 рубля 90 копеек в месяц. Это 100-процентная фиксированная доплата, которую сейчас получают пенсионеры старше 80 лет.

До комитета Госдумы инициативу парламентариев отклонили и в Правительстве РФ. В кабинете министров посчитали, что в пояснительной записке к законопроекту нет достаточных обоснований для внесения изменений. Кроме того, введение подобной выплата лицам старше 75 лет повлечет за собой дополнительные расходы федерального бюджета.

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