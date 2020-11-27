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В Америке простились с Мадонной

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25 ноября в возрасте 60 лет скончался Диего Марадона. Однако некоторые неправильно прочитали фамилию легендарного футболиста и решили, что мир покинула певица Мадонна.

Твиттер пестрит множественными соболезнованиями родным и близким, а также признаниями в любви к певице. Многие люди не сразу понимали, что совершили ошибку.

Образовалось два своеобразных лагеря поклонников: те, кто публикуют грустные посты о Мадонне и те, кто смеются над первыми. "2020 год забрал у нас легенду. Покойся с миром, Мадонна, королева поп-музыки. Мы будем по тебе скучать", – написала одна из почитательниц артистки, и таких публикаций сотни тысяч. Реакция Мадонны на очередной, но довольно яркий на этот раз, информационный шум пока не последовала.

В последнее время слухи о плохом самочувствии певицы никого не оставляют равнодушным. Недавно она выложила снимок, на котором лежит в струящемся сероватом платье и демонстрирует зашитое бедро. Артистка не дала никакого комментария, оставив фанатов дискутировать на тему серьезности всего происходящего. Судя по ширине повязки на ноге и маркерным отметкам, над бедром звезды работал хирург. Подписчики сошлись на том, что из-за проблем с суставами Мадонне пришлось перенести операцию.

Напомним, что легенда футбола Диего Марадона, чемпион мира 1986 года и вице-чемпион мира 1990 года, умер от остановки сердца. Футболиста не спасла даже успешно прошедшая операция по удалению гематомы в мозге.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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