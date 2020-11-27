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Сахарный или золотой? Почему дорожает сахар и сколько он будет стоить

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Стоимость килограмма сахара не перестает удивлять покупателей непостоянством. Россияне отмечают очередной ценовой взлет. Например, в одних магазинах в средней полосе России за социально значимый продукт придется отдать 54 рубля, в других - 48 рублей 99 копеек.

Так что домашнее варенье, приготовленное хозяйками, в скором времени превратится в настоящий деликатес. Сахар становится не по карману - только за осень 2020-го это уже второе повышение его стоимости.

«30 рублей нормально было, а 38 стало - это что такое? Сразу и намного», - отмечали пользователи сети в начале года. В 2020-м оптовая цена на сахар в России взлетела на 44% - до 36-ти рублей за килограмм.

А в ноябре в рознице песок стал еще дороже. Мониторинг цен на социально значимые продукты - одно из направлений деятельности специалистов Федеральной антимонопольной службы. В это ведомство с жалобами обращаются граждане.

«В рамках своих полномочий мы можем признать либо картель, если он вдруг возник между производителями, либо мы признаем статью № 10 - необоснованное повышение цены. Чтобы это определить, необходимо установить доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке», - сообщила руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова.

«Направляются запросы, и, к сожалению, не всегда в тот срок, который определяется антимонопольным органом, к нам поступают ответы. Мы вынуждены продлевать, еще раз направлять, то есть работа ведется, но на сегодняшний день определенного вывода об обоснованности цены у нас нет», - сообщила Демидова.

Зачастую, как только происходит подорожание товаров, на них отмечается повышенный спрос. Люди запасаются, сметают с полок продукт. Пока еще «сладкий яд» не в топе, и около прилавков с ним ажиотажа нет. Но как долго это продлится?

Неурожай сахарной свеклы в 2020 году в России грозит сокращением производства. Кроме того, посевы сахарной свеклы могут уменьшиться на 17 процентов, подсчитал один из крупнейших производителей «Русагро». А это приведет к дальнейшему падению предложения на рынке. Следовательно - увеличению стоимости сахарного песка.

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