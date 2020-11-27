Поражение выше 50%: в столице решили отказаться от тестов на COVID-19

27.11.2020 | 10:52

В сети появилась выдержка из документа, в котором рассказывается об изменении в тактике при оказании первой помощи больным с ковид, пневмонией и ОРВИ.

Как сообщает телеграм-канал Mash, теперь служба скорой медицинской помощи в столице будет забирать пациентов только с поражением лёгких выше 50%, до этого было 25%.

Кроме того, согласно тексту памятки, врачи из бригад скорой помощи теперь не будут проводить тесты на COVID-19 у взрослых.

Журналисты предположили, что новая тактика разработана из-за огромной нагрузки на скорую медицинскую помощь. Вызовов очень много. Облегчить ситуацию должны новые меры. Больных теперь будут сразу везти на КТ. Если исследование покажет средне-тяжёлую или тяжёлую форму пневмонии (это от 50% поражения), то пациента госпитализируют.

Если же нет, а также не требуется ИВЛ, речь не про лежачих пациентов и нет сопутствующих заболеваний — москвичам придётся лечиться дома. Ранее в больницу везли больных уже с 25%-м поражением лёгких. Кроме того, медики перестают проводить тесты на коронавирус взрослым. Детям их оставят, но и то только при госпитализации.