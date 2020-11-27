Попавшая в больницу Светлана Светличная сравнила себя с калекой

27.11.2020 | 09:37

25 ноября стало известно, что первая красавица советского кино Светлана Светличная госпитализирована с подозрением на инсульт. О проблемах со здоровьем звезды говорили многие, но такого не ожидал никто.

До госпитализации она обращалась к врачам три раза, но, когда самочувствие сильно ухудшилось, сама приехала в центральную клиническую больницу РАН. Оттуда она была доставлена в отделение неврологии 1-й Градской.

Известно, что после обследования диагноз не подтвердился. У актрисы нет инсульта, но она жаловалась на головную боль и общее недомогание, а давление было нестабильным. Врачи приняли решение пока оставить ее под наблюдением.

Сама 80-летняя звезда уверена, что все это – просто последствия недавней травмы головы. Светлана Светличная рассказала, что во время интервью на нее упал софит во дворе ее дома. Она даже потеряла сознание, а, придя в себя, вызвала врачей. Теперь артистку мучают головокружения. что ее недуг – последствия недавней травмы. "Был удар по голове. "Была здоровая, крепкая, а стала калекой", – рассказала она журналистам "МК".

Актриса лежит в одноместной палате, врачи настаивают на полном покое. Она сообщила, что все еще проходит обследование, но никакого микроинсульта у нее нет. Звезду "Бриллиантовой руки" очень беспокоит, что она будет делать после выписки, ей "было бы уютнее", если бы соцзащита смогла прикрепить к ней помощника. Однако живет она в Ясенево, и к ней никто не ходит.

Светлана Светличная также поделилась воспоминаниями о больнице, ей стало "не по себе". Именно здесь в 1995 году не стало ее мужа Владимира Ивашова. Актер скончался на 56-м году жизни после обострения язвы. Известно, что врач, который делал ему операцию, был пьян, а вторую операцию сердце мужчины уже не выдержало.