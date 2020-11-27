Сетевое издание|18+|Пятница|27 ноя 2020|10:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Лёвкина и брошенную им на десять лет дочь сблизила онкология

Печать

Виктории, старшей дочери музыканта Владимира Лёвкина, 27 лет. Сегодня она прекрасно ладит со знаменитым отцом, его новой женой Марусей и своей единокровной сестрой Никой. Но путь к этой идиллии оказался долгий и тернистый.

Первый брак Владимира Лёвкина продлился шесть лет и окончился драматичным и болезненным разводом. "Во-многом, это моя вина, – признался артист "Дни.ру". – Я ведь по 11 месяцев в году проводил на гастролях с группой "На-На", какой жене это понравится? Да и родившуюся дочь видел наездами, изредка. Приезжал домой, а это был уже другой человек, повзрослевший. Фактически ее растили мама и дедушка. И когда летом его не стало, для Вики это стало потрясением".

С разводом прекратилось и общение Владимира с дочерью. "Я присутствовал каким-то образом в ее жизни – например, давал разрешение на выезд за рубеж, узнавал от родственников, как у нее дела, периодически помогал, чем мог, но мы не виделись, – говорит Лёвкин с сожалением. – Это моя боль, честно говорю. Я пытался наладить контакт и с ней, и с первой женой, но у меня это не получалось".

Общение же с Викой начало складываться только после того, как в жизни Владимира появилась его нынешняя супруга Маруся и родилась дочь Ника.

"Вика занималась в театральной студии, а моя жена Маруся работала кастинг-директором сериала "Интерны"– рассказал Лёвкин. – Она-то и пригласила Вику в этот телевизионный проект, где у дочери была небольшая роль. На том кастинге у Маруси и Вика случился такой диалог: – Ты знаешь, кто я? – Знаю, ты новая девушка моего папы, у тебя классные джинсы". Так завязалась дружба.

После этого отношения исполнителя с дочерью и первой женой начали улучшаться. Настолько, что сегодня многие праздники они отмечают вместе, а если у Владимира и его супруги концерт, то они свою дочь Нику могут запросто оставить на пару часов у первой супруги артиста. "Марина и Маруся сегодня прекрасно общаются, часто переписываются, наверное, меня обсуждают", – смеется Лёвкин.

Очень сблизила его с дочерью и страшная болезнь. "Папа про это не любит рассказывать, но у него самого дважды был рак лимфатической системы. В первый раз мне было 10 лет, я с ним тогда почти не общалась, потому что он жил в другой семье. Второй раз онкологическое заболевание ему диагностировали несколько лет назад, когда его новая жена Маруся была беременна Никой. Тогда я приезжала к нему в больницу и видела его огромное желание жить", – призналась дочь музыканта.

Теперь все обиды и недомолвки позади. "Марина простила меня, – радуется Лёвкин. – У нас общая дочь, мы родственники, нам нечего делить".

Сегодня Владимир Лёвкин интересуется всем, что связано с дочерью. А она гордится знаменитым отцом. Когда люди узнают, что он – бывший участник группы "На-На", то часто не верят. И тогда Виктория по видеосвязи звонит папе, чтобы он спел свой главный хит – "Упала шляпа". Счастливый Владимир никогда не отказывается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте