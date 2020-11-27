Сетевое издание|18+|Пятница|27 ноя 2020|07:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Алла Пугачева стала ведущей на выставке детских рисунков

Печать

В ноябре Максим Галкин и Алла Пугачева отметили 19-ю годовщину свадьбы. В семье царит идиллия, которую супруги постоянно демонстрируют в соцсетях.

Юморист Максим Галкин активно ведет свой "Инстаграм" и часто делится с подписчиками успехами своих детей, Лизы и Гарри. Алла Пугачева и ее супруг стараются дать детям светское образование и привить им с раннего возраста хорошие манеры.

На днях супруг Примадонны выложил в своем микроблоге новое видео, на кадрах которого перед глазами подписчиков предстал их семейный досуг с детьми. В домашних условиях семья организовала выставку детских рисунков. Лиза была художником, а Гарри продюсером. Максим Галкин выступил в роли оператора, а мама Алла стала ведущей мероприятия. Семилетние Лиза и Гарри торжественно объявили об открытии выставки и разрезали нарядную ленточку при входе. Подписчики остались в восторге от увиденного. Они сделали комплименте Примадонне и ее семье.

"Алла Борисовна прям на пенсии балдеет"; "Смотрю на вашу семью, и душа поет, какие у вас дети радостные, вы им дали такую большую любовь!"; "Сам себе режиссер, сам актер, идея классная, супер талантливо, молодцы. Лиза умница столько позитива, Гарри тоже", – написали восторженные фанаты.

Близнецы Лиза и Гарри родились у Аллы Пугачевой и Максима Галкина в сентябре 2013 года при помощи услуг суррогатной матери. Брат с сестрой учатся в частной школе. В этом году они пошли в первый класс. За обучение звездные родители платят более 300 тысяч рублей каждый месяц.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте