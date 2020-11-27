Алла Пугачева стала ведущей на выставке детских рисунков

27.11.2020 | 06:14

В ноябре Максим Галкин и Алла Пугачева отметили 19-ю годовщину свадьбы. В семье царит идиллия, которую супруги постоянно демонстрируют в соцсетях.

Юморист Максим Галкин активно ведет свой "Инстаграм" и часто делится с подписчиками успехами своих детей, Лизы и Гарри. Алла Пугачева и ее супруг стараются дать детям светское образование и привить им с раннего возраста хорошие манеры.

На днях супруг Примадонны выложил в своем микроблоге новое видео, на кадрах которого перед глазами подписчиков предстал их семейный досуг с детьми. В домашних условиях семья организовала выставку детских рисунков. Лиза была художником, а Гарри продюсером. Максим Галкин выступил в роли оператора, а мама Алла стала ведущей мероприятия. Семилетние Лиза и Гарри торжественно объявили об открытии выставки и разрезали нарядную ленточку при входе. Подписчики остались в восторге от увиденного. Они сделали комплименте Примадонне и ее семье.

"Алла Борисовна прям на пенсии балдеет"; "Смотрю на вашу семью, и душа поет, какие у вас дети радостные, вы им дали такую большую любовь!"; "Сам себе режиссер, сам актер, идея классная, супер талантливо, молодцы. Лиза умница столько позитива, Гарри тоже", – написали восторженные фанаты.

Близнецы Лиза и Гарри родились у Аллы Пугачевой и Максима Галкина в сентябре 2013 года при помощи услуг суррогатной матери. Брат с сестрой учатся в частной школе. В этом году они пошли в первый класс. За обучение звездные родители платят более 300 тысяч рублей каждый месяц.