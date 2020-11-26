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Зверев сделал своего приемного сына бомжом из-за корысти избранницы

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Сергей Зверев до сих пор находится не в лучших отношениях с приемным сыном. По словам жены звездного наследника Юлии, именитый стилист пошел на предательство.

Долгое время Сергей Зверев скрывал, что усыновил мальчика, когда тому было три года. Лишь несколько лет назад он решился на откровения. Стилист рассказал правду из-за избранницы приемного сына Юлии, которую обвиняет в корысти.

Летом этого года Зверев-младший узнал, что два года назад отец выписал его из квартиры. Как рассказала Юлия журналистам, о поступке стилиста сообщили знакомые из московского суда. Таким образом, приемный сын парикмахера является человеком без определенного места жительства.

Юлия отметила, что ее супруг нуждается именно в прописке. От знаменитого отца он ничего не требует. Девушка дала понять, что ни она, ни ее муж не собираются поддерживать связь со Зверевым-старшим.

"Это на тысячу процентов позиция Сережи (младшего – Прим. ред.)", – сказала Юлия.

Любопытно, что бабушка Сергея Зверева-младшего была в курсе, что стилист собирается выписывать приемного сына из квартиры, но по какой-то причине предпочитала молчать. Когда Юлия ей позвонила, то выслушала малоприятные вещи. Бабушка кричала и материлась.

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Источник — dni.ru
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